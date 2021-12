Unternehmerin aus Eberstadt ist neue IHK-Präsidentin

Die Unternehmerin Kirsten Hirschmann aus Eberstadt ist neue Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken.

Die 53- jährige wurde am Mittwochabend von der Vollversammlung als erste Frau einstimmig in das Amt gewählt. Sie führt das Unternehmen Hirschmann Laborgeräte in Eberstadt an, und war bisher Vizepräsidentin der Kammer.

"Es ist in der Tat überwältigend und eine große Ehre. In unserer IHK-Organisation sind die Präsidentinnen doch eher noch die Minderheit. In Heilbronn-Franken haben wir jetzt sogar eine weibliche Doppelspitze aus Hauptgeschäftsführerin und Präsidentin."

Kirsten Hirschmann folgt auf Harald Unkelbach, der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen am 08. Oktober 2021 niedergelegt hat. Der ehemalige IHK-Präsident erhielt für sein Wirken die IHK-Ehrennadel in Gold. Die Unternehmerin Hirschmann ist seit 2008 Mitglied des Präsidiums der IHK und bereits seit 2003 Mitglied der Vollversammlung.

Jürgen Gießler zum IHK-Vizepräsident gewählt

Vor einem Jahr hatte sie in Vertretung des Präsidenten die IHK-Strategie 2030 auf den Weg gebracht. Die IHK will sich in den kommenden Jahren noch mehr als Dienstleister für die Unternehmen verstehen. "Ortsnah, kompetent und innovativ" lautet etwa einer der Slogans der Strategie. Als Vizepräsident wählte das Kammerparlament Jürgen Gießler. Er ist Mitglied des Vorstands der Bausparkasse Schwäbisch Hall und seit 2013 Mitglieder der Vollversammlung.