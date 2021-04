Die Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken kritisiert das geplante neue Infektionsschutzgesetz mit einer bundesweiten Notbremse. Bundesweit einheitliche Regelungen seien zwar zu begrüßen, aber dennoch dürfe es nicht zu einem Stillstand von weiten Teilen des Wirtschaftslebens kommen, sagte IHK-Hauptgeschäftsführerin Elke Döring. Die Politik müsse aufpassen, nicht den Rest an Vertrauen in der Bevölkerung und in der Wirtschaft zu verlieren. Weitere Einschränkungen im Einzelhandel, Ungleichbehandlungen sowie das Fehlen von umfangreichen Öffnungs-Konzepten führe dazu, dass vielen Branchen ein dauerhafter wirtschaftlicher Schaden drohe, so Döring weiter. Der Schutz der Bevölkerung beinhalte auch den Erhalt von Arbeitsplätzen und der wirtschaftlichen Existenz.