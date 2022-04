per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken begrüßt die erste Frühwarnstufe des Notfallplans Gas der Bundesregierung. Die Versorgung der Wirtschaft mit Gas und Strom habe höchste Priorität, heißt es am Freitagvormittag in einer Mitteilung. Dies müsse bei den Eskalationsstufen des Notfallplans Gas unbedingt berücksichtigt werden. Bereits beim Anstieg der Energiepreise im vergangenen Jahr hätten viele Betriebe in Heilbronn-Franken den Verbrauch gesenkt, heißt es.