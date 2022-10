IHK Heilbronn-Franken nach Hackerangriff wieder voll in Betrieb

per Mail teilen

Wochenlang war die IHK Heilbronn-Franken per Mail nur eingeschränkt erreichbar. Ein Hackerangriff auf einen zentralen Dienstleister warf sie teilweise zurück in die analoge Zeit.

Die IHK Heilbronn-Franken war wochenlang durch einen Hackerangriff digital lahmgelegt. Mittlerweile laufe es aber wieder, sagte IHK-Geschäftsführer Peter Schweiker dem SWR. Die Lage habe sich entspannt, so Schweiker. "Gleich nach dem Cyberangriff waren wir für unsere Mitglieder erreichbar, aber natürlich auf dem alten analogen Weg. Mit Telefon, persönlichem Gespräch, Faxgerät und Dingen, die wir fast verlernt hatten, wie einen Serienbrief zu schreiben".

Zur Frage warum es so lange gedauert habe, bis alles wieder gelaufen ist, sagt Schweiker, dass eine sehr komplexe, heterogene IT-Landschaft, professionell gehackt wurde. Tausende Geräte mussten wieder gescannt und freigegeben werden.

Täter nicht bekannt

Wer hinter dem Angriff steckt, behält die IHK noch für sich. Noch hält das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik den Deckel drauf. Dass ausgerechnet die IHK, die immer wieder die Digitalisierung anmahnt und auch Opern eines Hackerangriffs Tipps gbit, nimmt Peter Schweiker sportlich. Nun könne die IHK den Unternehmen berichten, was sie machen sollen, damit es ihnen nicht genauso geht, so Schweiker.