Die Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken fordert den Einzelhandel sofort zu öffnen. Die Lage sei katastrophal, so die IHK im Vorfeld des Bund-Länder-Gipfels.

Ab heute greift im Main-Tauber-Kreis die Notbremse - die Geschäfte müssen schließen. Die Inzidenz lag mehr als drei Tage über 100, aktuell liegt sie bei 178. Gleiches droht dem Landkreis Heilbronn - wenn die Inzidenz heute Abend über 100 liegt, müssen die Geschäfte ab Mittwoch schließen. Dann ist auch kein Einkaufen mit Terminbuchung mehr erlaubt, das sogenannte "Click and meet."

Katastrophale Lage im Einzelhandel

Die IHK Heilbronn-Franken fordert ein sofortiges Einlenken der Politik. Eine aktuelle Analyse des Robert-Koch-Instituts habe das Corona-Infektionsrisiko im Einzelhandel als „niedrig“ eingestuft, so die IHK. Die Wirtschaft setze auf eine klare Öffnungsperspektive, verbunden mit umfangreichem Testen und schnellem Impfen. Viele IHK-Mitgliedsbetriebe kämpften ums Überleben und bräuchten dringend die uneingeschränkte politische Unterstützung, so IHK-Präsident Harald Unkelbach. In jedem Fall sei „Click and Meet“, also das Einkaufen im Geschäft nach vorheriger Terminvereinbarung, dauerhaft zuzulassen.

Wenn die Notbremse greift, muss der Einzelhandel schließen: Gestattet bleiben nur Abhol- und Lieferdienste. Auch Museen oder Tierparks müssen für Besucher schließen. Außerdem werden die Kontaktbeschränkungen wieder verschärft. Ein Haushalt darf sich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Unter anderem Friseure, Bau- und Gartenmärkte, Fotostudios und Buchläden dürfen weiterhin öffnen.

Nur Stadt Heilbronn noch unter 100

In der Stadt Heilbronn greift die Notbremse noch nicht, allerdings stieg auch hier die Inzidenz zuletzt von 70 auf 90. Click and Meet ist hier noch regulär erlaubt. Dem Einzelhandel im Landkreis Heilbronn droht am Mittwoch die Schließung, dort beträgt die Inzidenz knapp 105. Landesweit am höchsten ist der Wert weiter im Kreis Schwäbisch Hall mit inzwischen 306. Nahezu unverändert ist der Wert in Hohenlohe mit knapp 192.