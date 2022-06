IHK: Fachkräftemangel für Gastronomie gefährlich

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken verzeichnet einen weiter wachsenden Fachkräftemangel. Besonders betroffen ist laut IHK-Konjunkturumfrage die Gastronomie. Über die Hälfte der befragten Unternehmen in der Region sehen den Fachkräftemangel als drängendstes Problem, teilt die IHK mit. In der Gastronomie sehen drei Viertel der befragten Unternehmen die Personalsituation als größtes Geschäftsrisiko. Und auch die Prognose für die kommenden Jahre ist schlecht. Laut IHK-Fachkräftemonitor werden bis 2035 rund 25 Prozent weniger Fachkräfte in der Region zur Verfügung stehen. Jetzt müssten alle verfügbaren Potentiale genutzt werden, so Elke Döring, Hauptgeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken. Neben der Ausbildung müsse auch weitergebildet werden.