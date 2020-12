Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Möckmühl-Züttlingen und Neuenstadt-Bürg (beides Kreis Heibronn) ist am frühen Mittwochnachmittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war aus unklaren Gründen von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen, so die Polizei. Er starb noch an der Unfallstelle. mehr...