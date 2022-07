IHK sieht Arbeitsplätze in Gefahr

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken hält den möglichen russischen Gas-Lieferstopp für die derzeit größte Bedrohung für die Unternehmen in der Region. Allein in der energieintensiven Chemie-, Kunststoff- und Glasverarbeitung seien 15.000 Menschen beschäftigt. Die Unternehmen bräuchten jetzt unbürokratische Hilfe. Die Präsidentin der IHK Heilbronn-Franken Kirsten Hirschmann forderte schnelle Genehmigungsverfahren beim Umstieg von Gas auf andere Energieträger und weitgehende Planungssicherheit. Derzeit sei immer noch unklar, wann genau und in welchem Umfang einzelne Branchen betroffen wären, wenn es zu staatlichen Eingriffen bei der Gasversorgung komme, so Hirschmann.