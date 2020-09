Die Feuerwehr Lauffen (Kreis Heilbronn) hat unerwarteten Igelnachwuchs bekommen. Die Mutter wurde zuvor in einem Einsatz gerettet.

Igelnachwuchs bei der Feuerwehr Lauffen Pressestelle Bilder: Feuerwehr Lauffen

Der Lauffener Feuerwehr-Gerätewart Wolfgang Krieg war zwar nicht direkt Geburtshelfer, aber Zeuge, als die Igelin in der hiesigen Feuerwache ihren Nachwuchs zur Welt brachte.

"Es ist ein tolles Gefühl. Es fühlt sich als Feuerwehrmann immer gut an, wenn man jemandem etwas Gutes tun oder helfen kann – egal ob Mensch oder Tier." Wolfgang Krieg, Feuerwehr Lauffen

Angefangen hatte alles mit einem Einsatz auf dem Neckartalradweg zwischen Lauffen und Heilbronn: Die Feuerwehr Lauffen wurde am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz gerufen. Ein offensichtlich hilfloser Igel drohte, in den Fluss zu stürzen. Die Einsatzkräfte sicherten das verletzte Stacheltier, das sich in einem schlimmen Zustand befand. Der geschwächte Igel wurde mit auf die Wache genommen.

Igelkinder in Pflegestation

Am nächsten Morgen dann die Überraschung: In der Box befanden sich statt einem nun zehn Igel. Die frisch gebackene Igelmutter wurde dann samt neunfachem Nachwuchs in eine Heilbronner Tierklinik gebracht. Die Mutter konnte am Ende nicht gerettet werden, sie starb am Donnerstag. Die Igelbabys sind von einer Pflegestation übernommen worden und werden nun aufgepäppelt, so die zuständigen Veterinärmediziner. Demnach haben sie eine Überlebenschance.