Beim Folienhersteller Hornschuch aus Weißbach (Hohenlohekreis) haben rund 150 Beschäftigte für mehr Lohn in der Textil- und Bekleidungsindustrie gestreikt. Mitveranstalter Lukas Bürger von der IG Metall ist sehr zufrieden nach der Kundgebung und dem Autokorso. Die Veranstalter haben aufgrund der Wetterlage und Corona mit weniger Teilnehmenden gerechnet. Man spüre, dass die Leute einfach Wut im Bauch haben und deshalb sei es trotzdem zu einer äußerst erfreulichen Teilnehmerzahl am Warnstreik gekommen, so Bürger.