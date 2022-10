Warnstreiks in Metall- und Elektroindustrie ab Mitternacht

Nachdem IG Metall das Angebot der Arbeitgeberseite abgelehnt hat, wird es ab Samstag zu Warnstreiks kommen. Auch in der Region Heilbronn-Franken.

In der Metall- und Elektroindustrie drohen Warnstreiks ab Mitternacht - auch in der Region Heilbronn-Franken. Die Friedenspflicht endet in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die IG Metall hat das aktuelle Angebot der Arbeitgeberseite als unzureichend zurückgewiesen. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Geld, die Arbeitgeber boten eine Einmalzahlung von 3.000 Euro und eine unbezifferte Erhöhung der Gehaltstabellen an.

Arbeitgeberseite: Heterogene Lage in Betrieben

So sind zum Beispiel die Nachtschichten bei Kolbenschmidt und KS Huayu Alu-Tech zum Warnstreik aufgerufen.

Hans-Jörg Vollert, der Vorstandsvorsitzende von Südwestmetall Heilbronn-Franken sagte dem SWR in Heilbronn, das erste Angebot sei mit der Gewerkschaft ausgiebig diskutiert worden. Er verweist darauf, dass es den Mitgliedsunternehmen unterschiedlich gut gehe. Es müsse jetzt eine Lösung her, um in dieser Breite einen Tarifabschluss darstellen zu können.

Gewerkschaft: Verständnis hat Grenzen

IG Metall-Landeschef Roman Zitzelsberger sagte dem SWR am Donnerstagabend in Heilbronn, dass man zwar sehe, dass etwa ein Viertel der Betriebe wirtschaftliche Probleme habe, zwei Drittel der Betriebe gehe es aber ausgezeichnet. Jetzt mit dem einen Viertel zu argumentieren, es könne keine "gescheite Tarif-Erhöhung" geben, sei nicht zeitgerecht, so Zitzelsberger. Jetzt müsse eine Lösung her, vor allem dazu, wie man diese Differenzierung genau abbildet.