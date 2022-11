Metaller streiken in Heilbronn-Neckarsulm

Die IG Metall Heilbronn-Neckarsulm ruft heute in 18 Betrieben zum Warnstreik auf. In Heilbronn findet eine Kundgebung statt.

Der Druck auf die Arbeitgeber soll in der laufenden Tarifrunde erhöht werden, so die Gewerkschaft IG Metall Heilbronn-Neckarsulm. Mitarbeitende von 18 Unternehmen aus dem Raum Heilbronn sind zum Warnstreik aufgerufen. Die Streikkundgebung findet am Telefunkenpark in Heilbronn statt.

Die IG Metall fordert für die rund eine Million Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg 8 Prozent mehr Lohn, teilt die Gewerkschaft mit. Da eine Einigung mit den Arbeitgebern noch nicht in Aussicht ist, wird kommende Woche in Böblingen weiter verhandelt.