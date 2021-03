Mit einer Kundgebung in Crailsheim hat die IG Metall eine Warnstreikwelle in der aktuellen Tarifauseinandersetzung begonnen. Um Mitternacht am Montag endet die Friedenspflicht.

Keine Stunde dauerte die Kundgebung der IG Metall vor den Toren des Unternehmens Syntegon, einen Anlagenhersteller für die Abfüllung von Pharmazeutika in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). Der Bundesvorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, war angereist, um am Montagvormittag vor Ort zu sprechen. Ihm folgten Beschäftigte mehrerer Betriebe aus der Umgebung, rund 300 Menschen waren angekündigt. Wegen der Corona-Pandemie will die Gewerkschaft ihre Aktionen kleiner halten als sonst, trotzdem aber nicht weniger Druck machen.

Forderungen: Vier Prozent mehr Lohn und keinen Arbeitsplatzabbau

Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie endet am Abend um 24 Uhr die Friedenspflicht. Zum Einstimmen gab es am Montagvormittag zum bundesweiten Aktionstag der IG Metall die Kundgebung in Crailsheim. Mitte des Monats sind die nächsten Tarifgespräche geplant. Die Gewerkschaft macht sich für vier Prozent mehr Lohn stark, gegen Arbeitsplatzabbau und einen Tarifvertrag mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Dafür hat die IG Metall für den ganzen März Streiks geplant.

Michael Unser, erster Bevollmächtigter der Regionalgruppe Heilbronn-Franken, sagte dem SWR, die Gewerkschaft wolle in dieser Woche mit einzelnen Aktionen in den Betrieben starten, um sich dann wochenweise zu steigern.

"Wir werden die Eskalationsstufe von Woche zu Woche erhöhen, damit wir den nötigen Druck in die Tarifrunde bringen." Michael Unser, IG Metall Regionalgruppe Heilbronn-Franken

IG-Metall-Kundgebung in Crailsheim SWR

Kurzfristige Streiks sollen Arbeitgeber treffen

Die Streiks sollen jeweils nur einen Tag vorher angekündigt werden - so will die IG Metall Druck machen. "Wir wollen den Arbeitgebern keine Reaktionsmöglichkeit im Vorfeld lassen," so Gewerkschafter Michael Unser.