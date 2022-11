Die Gewerkschaft IG Metall ruft am Dienstag zu Warnstreiks in Neckarsulm und Tauberbischofsheim auf. Rund 1.300 Beschäftigte aus insgesamt vier Unternehmen werden erwartet.

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) wird am Dienstag gestreikt. Rund 1.300 Beschäftigte folgen den Angaben zufolge dem Ruf der Gewerkschaft IG Metall, die die Arbeitgeber auffordert, ein verbessertes Angebot vorzulegen. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, werde auch am Tag der vierten Verhandlungsrunde gestreikt, heißt es; und zwar in mehreren Städten, darunter auch vor dem Audi-Werkstor 6 in Neckarsulm und bei der Firma Weinig in Tauberbischofsheim. Dort führt zunächst ein Demozug durch die Stadt, es folgt eine Kundgebung am Schloss.

Weniger Teilnehmende als sonst

Beschäftigte von insgesamt vier Unternehmen sind laut IG Metall in der Region zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft rechnet mit gut 1.000 Teilnehmenden aus Neckarsulm und rund 300 aus Tauberbischofsheim. Das seien weniger als bei früheren Warnstreiks, was aber auf viel Kurzarbeit zurückzuführen sei.

Die erste Warnstreikwoche sei bereits mehr als zufriedenstellend gelaufen, heißt es. Seit Ende Oktober legten laut IG Metall etwa 12.000 Beschäftigte kurzzeitig die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn.