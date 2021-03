Nach dem Ende der Friedenspflicht im Tarifkonflikt der Metallindustrie startet die IG Metall am Dienstag mit Aktionen in Betrieben. Größere Warnstreiks soll es in der Region allerdings erst einmal keine geben, sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Heilbronn-Neckarsulm Michael Unser. Am Dienstag werden sie mit einer Aktion bei Läpple starten und werden dort eine Abfrage bei den Beschäftigten machen, wie diese zu den Forderungen stehen. Die größeren Warnstreiks kommen im Laufe der nächsten Woche. Diese werden sehr kurzfristig angekündigt, sodass die Arbeitgeber keine Möglichkeit haben, zu reagieren, so Unser weiter.