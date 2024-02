Die IG Metall will mit dem Autozulieferer Magna mit Standorten in Untergruppenbach und Neuenstein Gespräche über einen Zukunftstarifvertrag fortführen.

Beschäftigte an den Magna-Standorten in der Region sind derzeit verunsichert. Der österreichisch-kanadische Autozulieferer wird in Köln Ende Juni ein großes Entwicklungszentrum mit 216 Mitarbeitern schließen. Stehen jetzt auch Veränderungen am Entwicklungsstandort Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) und im

Werk Neuenstein (Hohenlohekreis) an?

IG Metall fordert Zukunftstarifvertrag

Die Gewerkschaft IG Metall will Gespräche über einen Zukunftstarifvertrag mit Magna-Vertretern weiterführen, betont Bianka Hamann von der IG Metall Heilbronn-Neckarsulm. Allein am Entwicklungsstandort Untergruppenbach sind um die 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, heißt es.

Wir brauchen ein Zukunftskonzept für den Erhalt der Arbeitsplätze an den Magna-Standorten.

Ob am Magna-Entwicklungsstandort Untergruppenbach oder in Neuenstein Veränderungen geplant sind, dazu sagt Magna auf SWR-Anfrage nichts. Strategien und Personalangelegenheiten würden zunächst intern mit Gremien besprochen. Als Gründe für das Aus des Kölner Entwicklungsstandorts nennt Magna eine fortschreitende Transformation der Industrie und die Entwicklung des Marktes. Eine Fortführung des Kölner Entwicklungsstandortes sei wirtschaftlich nicht mehr darstellbar, so ein Sprecher.