Aktuelle Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie Keine Einigung in Sicht: IG Metall will Tariferhöhung

Vor der dritten Verhandlung in der aktuellen Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie am kommenden Donnerstag ist keine Einigung in Sicht. Die IG Metall hält an einer Tariferhöhung von vier Prozent fest.