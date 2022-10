per Mail teilen

In Schwäbisch Hall startet am Dienstag eine Ansprache-Aktion der IG Metall. Damit sollen mehr Mitglieder gewonnen und gleichzeitig die kommende Tarifrunde vorbereitet werden.

Über 100 Betriebe im Zuständigkeitsbereich der IG Metall Schwäbisch Hall hätten noch keine Gewerkschaft, keinen Betriebsrat oder Tarifverträge, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch eine Ansprache-Aktion sollen diese für die gewerkschaftliche Arbeit gewonnen werden.

Gleichzeitig startet die Gewerkschaft in die "heiße Phase" der Tarifverhandlungen. Gefordert werden 8 Prozent mehr Lohn in der Metall- und Elektroindustrie. Durchsetzen wolle man das mit Warnstreiks, kündigt die IG Metall an.