IG BAU ruft zu Gedenkminute auf

Die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt hat am Donnerstagmittag in Heilbronn zu einer Gedenkminute für verunglückte Arbeiter aufgerufen. Um 12 Uhr soll der Menschen gedacht werden, die bei der Arbeit tödlich verunglückt, verletzt oder schwer erkrankt sind. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr auch psychische Belastungen. In Zeiten des Bau-Booms und wachsender Klimaschäden in den Wäldern arbeite ein Großteil der Beschäftigten am Limit oder darüber hinaus, so die Gewerkschaft. Vor allem auch nach über zwei Jahren Pandemie fühlten sich viele erschöpft und ausgelaugt. Arbeitgeber seien in der Pflicht, für den Arbeits- und Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten zu sorgen.