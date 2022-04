In Heilbronn endet an diesem Dienstag eine Online-Beteiligung zur Mobilitätsentwicklung in den Stadtteilen Biberach und Klingenberg. Problembereiche, Ideen und Verbesserungsvorschlage können derzeit noch im Netz unter heilbronn.macht-zukunft.de über eine interaktive Karte eingebracht werden. Die Anregungen und Vorschläge sollen nach der Beteiligung Thema bei Rundgängen in den Stadtteilen sein.