IDA forscht und entwickelt erfolgreich

Das Forschungsinstitut für Digitalisierung und elektrische Antriebe, kurz IDA, feiert zweijähriges Bestehen in Künzelsau (Hohenlohekreis). Im IDA wird in den Bereichen Digitalisierung, elektrische Antriebe, Sensorik und Messtechnik geforscht und entwickelt. Zuerst sei das IDA mit regionalem Bezug gestartet, inzwischen sei es auch überregional ein gefragter Partner, teilt die Hochschule Heilbronn mit, zu der das Institut gehört. Kürzlich habe das CERN die Mitarbeit an einem neuen Teilchenbeschleuninger angefragt, heißt es. Künftig soll das IDA auch Start-Up-Unternehmen unterstützen. Das Institut ist am Campus Künzelsau angesiedelt, Partner sind die Unternehmen Ziehl-Abegg, Würth Elektronik und ebm-papst.