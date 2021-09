Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Donnerstag das Raketen-Start-up HyImpulse in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) besucht.

2018 von früheren Ingenieuren des DLR in Lampoldshausen gegründet, arbeiten inzwischen über 60 Mitarbeiter an einer Hybrid-Rakete, die mit flüssigem Sauerstoff und Kerzenwachs angetrieben wird. Die Rakete soll einmal kleine Satelliten ins All transportieren. Er sei beeindruckt von der Technik und dem Forschergeist der Jungunternehmer, sagte Kretschmann dem SWR. "Das ist schon wirklich imponierend auf so eine Idee zu kommen. Etwas was wir schon abgeschrieben haben, mit einer neuen Idee wieder hochzubringen. Ja, das hat schon imponiert und freut einen einfach, so etwas zu erleben." Im kommenden Jahr ist ein Testflug einer größeren Rakete geplant. Diese soll dann bis zu 60 Kilometer Höhe erreichen. Ziel sei, bis zu 400 Kilo schwere Satelliten auf rund 500 Kilometer schießen zu können.