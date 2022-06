"Hungerturm" wird nach Bürgerprotest nicht saniert

Für den sogenannten "Hungerturm" in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) wird es nun doch keine Aussichtsplattform geben. Nach Bürgerprotesten ist auch die Sanierung auf Eis gelegt, teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. 300.000 Euro wollte ein Privatspender investieren und die Sanierung des letzten erhaltenen Wachturms der mittelalterlichen Stadtmauer komplett finanzieren. Doch vor allem an der Idee einer Aussichtsplattform gab es Widerstand in Leserbriefen und einer Unterschriftenaktion. Aufgrund "massiver Kampagnen alteingesessener Büschemer gegen das Projekt", verabschiede er sich von seinem Vorhaben, schrieb der Spender jetzt an Bürgermeisterin Annette Schmidt (CDU). Sie bedauert die Absage, zumal das Projekt mit großer Mehrheit vom Gemeinderat beschlossen worden sei.