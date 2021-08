per Mail teilen

In Baden-Württemberg haben die Kommunen laut Statistischem Landesamt im vergangenen Jahr insgesamt 47,9 Millionen Euro aus der Hundesteuer eingenommen. Das waren 3,8 Prozent mehr als 2019. Den Angaben zufolge ist die Stadt Widdern (Kreis Heilbronn) rein rechnerisch mit im Schnitt über zehn Euro pro Person unter den Spitzenreitern. Zum Vergleich: In Heidelberg sind es 2,78 Euro. Auf jeden Baden-Württemberger entfielen 2020 rein rechnerisch rund 4,32 Euro an Hundesteuer, heißt es. Ob die Mehreinnahmen darauf zurückzuführen sind, dass die Menschen mehr Hunde hatten oder ob die Kommunen höhere Steuern verlangten, weiß das Statistische Landesamt nicht, betonte ein Sprecher.