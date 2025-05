Ekliger Zwischenfall auf A6: Beutel voller Hundekot trifft Auto

per Mail teilen

Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich auf der A6 bei Bretzfeld ereignet. Am Mittwochabend wurde das Auto eines 46-Jährigen von einem mit Hundekot gefüllten Plastikbeutel getroffen.

Ein Autofahrer auf der A6 nahe Bretzfeld (Hohenlohekreis) dürfte am Mittwochabend nicht schlecht gestaunt haben: Statt Regen oder Steinschlag prasselte plötzlich ein Beutel voller Hundekot auf sein Auto. Der 46-Jährige war laut Polizei gegen 20:15 Uhr in Richtung Mannheim unterwegs, als der Beutel auf sein Fahrzeug krachte - und beim Aufprall platzte.

Auto getroffen: Kinder werfen Hundekot von Brücke auf A6

"Es regnete Hundehaufen", schreibt das Polizeipräsidium Heilbronn in einer Mitteilung. Die Folge des Schauers: Eine braune Bescherung auf der Karosserie und - dank offenem Fenster - auch im Innenraum.

Die Polizei konnte die "Werfer" schnell ausfindig machen: Zwei Kinder hatten mehrere Hundekotbeutel aus einem Mülleimer geangelt und sie dann von einer Autobahnbrücke auf die vorbeifahrenden Autos geworfen. Die Kinder seien aufgrund ihres Alters allerdings strafunmündig, heißt es.

Polizei mahnt: Vorfall ist Straftat

Dass das Ganze nicht nur eklig, sondern auch gefährlich ist, darauf macht nun die Polizei aufmerksam. Zwar wurde bei der Aktion niemand verletzt, doch im schlimmsten Fall könne so ein Streich schwere Unfälle verursachen. Generell, so die Polizei, handle es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und stelle somit eine Straftat dar.

Die Reinigungskosten des betroffenen Fahrzeugs stehen noch nicht fest. Der Ärger über den tierischen Zwischenfall dürfte aber ziemlich groß gewesen sein.