Eine 58-jährige Hundebesitzerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) schwer verletzt worden. Die Frau war mit einem Tretroller unterwegs, als ihr angeleinter Hund wegen eines anderen Tieres derart heftig an der Leine riss, dass die Frau vom Roller stürzte. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.