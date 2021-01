Im Hohenlohekreis sind Hunde im Einsatz gegen die Schweinepest getestet worden. Ein erster Versuch war erfolgreich, jetzt sucht das Veterinäramt nach weiteren Hunden, die sich für die Kadaversuche eignen. Insgesamt elf Hunde waren Mitte Dezember im Einsatz, um tote Wildschweine zu suchen, die zuvor in einem Waldstück bei Orendelsall versteckt worden waren. Alle Hunde, darunter neun Jagdhunde, ein Schäferhund und ein Mischlingshund, konnten die Witterung aufnehmen und ihre Hundeführer zielstrebig zu den toten Wildschweinen führen. Weil es in Deutschland bereits einen Fall von afrikanischer Schweinepest gab, sind in diesem Jahr weitere Übungen im Hohenlohekreis geplant. Dazu sucht das Veterninäramt Hundebesitzer, die sich im Notfall bei einem Ausbruch vor Ort mit ihrem Hund an der Kadaversuche beteiligen möchten.