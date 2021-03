per Mail teilen

Ein Hund hat in Frankenhardt (Kreis Schwäbisch Hall) eine Katze im Wohnzimmer ihrer Besitzer totgebissen. Polizeiangaben zufolge war der Jagdhund am Montag seinem Herrchen beim Gassigehen davongerannt. Das Tier hatte die Katze in einem Garten erblickt und über die Terrasse ins Haus ihrer Besitzer verfolgt. Obwohl der Katzenhalter noch versuchte, dazwischen zu gehen, riss der Hund die Katze. Der Hundehalter muss mit einer Anzeige rechnen.