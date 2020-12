Die Huber Packaging Group in Öhringen (Hohenlohekreis) gehört künftig zur Envases Europa mit Sitz in Dänemark. Wie Huber mitteilt, wurde bereits eine Vereinbarung mit dem international agierenden Verpackungshersteller getroffen. Unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die Kartellbehörden soll der Verkauf im ersten Quartal 2021 abgeschlossen sein. Huber beschäftigt rund 900 Mitarbeitende neben Öhringen auch an Standorten in England, der Schweiz, Österreich und Ungarn. Die Käuferin Envases Europa hat ebenfalls mehrere Produktionsstätten in Europa und beliefert nach eigenen Angaben Kunden in mehr als 30 Ländern.