Hotelchefin im Taubertal: "Es kommen extrem viele Buchungen rein"

Eine durch Corona stark gebeutelte Branche atmet auf: Hotels und Restaurants in der Region Heilbronn-Franken verzeichnen ansteigende Buchungszahlen.

Seit dem 3. April sind viele Corona-Regelungen außer Kraft. Das spürt auch das Hotel- und Gaststättengewerbe, berichtet unter anderem Alica Bauer, die Geschäftsführerin des Rebenhofs im Weinort Beckstein (Main-Tauber-Kreis). Die gesamte Branche habe unter den Pandemie-Maßnahmen des Staates und des Landes gelitten. Sie ist erleichtert, wie viele andere auch, denn die Buchungszahlen steigen wieder.

"Also wir merken extrem, dass enorm viel Buchungen reinkommen, jetzt auch für Ostern. Wir haben eine gute Lage und sind ein sicheres Reiseziel."

Urlaub in Deutschland gefragter denn je

Urlaub in Deutschland sei gefragter denn je, so die studierte Hotelmanagerin. Und das Taubertal biete einiges, schwärmt Bauer: tolle Radwege, Sehenswürdigkeiten wie das Kloster Bronnbach und natürlich vieles rund um das Thema Wein. Gut durch die Corona-Zeit zu kommen, sei nicht leicht gewesen, so Alica Bauer.

Der Becksteiner Rebenhof im Lieblichen Taubertal. Becksteiner Rebenhof

In der gesamten Branche seien Arbeitskräfte abgewandert, berichtet sie. Sie selbst habe wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Pandemie verloren. Den Grund dafür sieht sie im Umgang mit ihrem Personal: "Wir haben immer versucht die Leute zu unterstützen, wenn es Probleme gab." Auch die familiäre Atmosphäre in ihrem Betrieb habe sicherlich dazu beigetragen, so ihre Vermutung. "Städte- und Business-Hotels hatten es, glaube ich, wesentlich schwerer", so Bauer.

Niveau von vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht

Armin Meiser ist im Kreis Schwäbisch Hall der Vorsitzende des DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband). Er führt außerdem das Meiser Vital-Hotel in Fichtenau-Neustädtlein (Kreis Schwäbisch Hall) mit 77 Zimmern und rund 100 Mitarbeitern.

Armin Meiser, Geschäftsführer Vital-Hotel Meiser in Fichtenau-Neustädtlein und DEHOGA-Kreisvorsitzender Schwäbisch Hall Vital-Hotel in Fichtenau-Neustädtlein

Auch er berichtet von wieder ansteigenden Buchungszahlen in seinem Hotel und auch er führt das auf den Wegfall der Corona-Beschränkungen zurück. Dennoch seien die Zahlen noch deutlich unter denen, die er und viele andere vor der Pandemie verzeichnet hätten.

"Baden-Württembergweit oder auch deutschlandweit kann man sagen, dass wir noch knapp 30 Prozent unter dem Niveau von 2019 liegen."

Meisers Hoffnung ist, dass sich die Lage weiter entspannt. Er vermutet, dass sich die Lockerungen mit etwas Verzug noch stärker niederschlagen werden, wenn die Gäste "Stück für Stück realisieren, dass alles wieder mehr in Richtung Normalität geht." Hoffnung setzt er auch in den anstehenden Frühling: Dass durch das bessere Wetter die Buchungszahlen weiter angekurbelt werden.

Discos, Bars und Stadthotels als Verlierer der Pandemie

Besonders hart getroffen, so der DEHOGA-Kreisvorsitzende, habe die Corona-Pandemie vor allem Stadthotels, Diskotheken, Bars und Clubs. Hier seien jetzt aber auch Steigerungen in Sicht, so Meiser. Wirtschaftlich hoffe die ganze Branche auf ein besseres Geschäftsjahr als 2021.

Das Vital-Hotel Meiser in Fichtenau-Neustädtlein im Kreis Schwäbisch Hall Vital-Hotel in Fichtenau-Neustädtlein

"Ob jetzt jeder unserer Betriebe am Ende des Jahres auf ein ausgeglichenes Ergebnis kommt, das wage ich jetzt in der gesamten Branche zu bezweifeln."

Dennoch ist Meiser positiv gestimmt und glaubt zumindest, dass in diesem Jahr wieder ein relativ normales Jahresendgeschäft möglich ist. Ende 2021 sei das beispielsweise gar nicht möglich gewesen.