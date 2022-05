Städte sind Host Towns der Special Olympics World Games

Die Städte Heilbronn, Künzelsau (Hohnlohekreis) und Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sind im kommenden Jahr Gastgeber für Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung und deren Angehörige. Sie sollen vor den Special Olympics World Games in Berlin Land und Leute kennenlernen. Damit sind Künzelsau, Neckarsulm und Heilbronn bundesweit drei von 216 offiziellen sogenannten Host Towns. Die Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung werden im Juni voraussichtlich drei Tage in den Städten bleiben und an einem umfangreichen Programm teilnehmen. In Heilbronn zum Beispiel sind unter anderem einen Besuch in der experimenta und ein Sporttag in der Innenstadt geplant. Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung. Sie finden vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin statt.