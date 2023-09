Schwäbisch Hall: Baustart für stationäres Hospiz

per Mail teilen

Schwäbisch Hall bekommt ein Hospiz für Erwachsene. Nach jahrelanger Planung war am Mittwoch Spatenstich. 2024 soll die neue Einrichtung eröffnet werden.

In Schwäbisch Hall haben am Mittwoch die Bauarbeiten für ein stationäres Hospiz für Erwachsene begonnen. Die Hospitalstiftung Heiliger Geist Schwäbisch Hall hatte den Bau jahrelang geplant. Eine solche Einrichtung für Erwachsene fehlt dort noch.

Eröffnung für 2024 geplant

Bald soll es in Schwäbisch Hall neben dem Kinder-Hospiz auch eine solche Einrichtung für Erwachsene geben. Der Bedarf sei groß, so die Stiftung. Außerdem gibt es bisher keine Sterbebegleitung für Erwachsene und das ambulante Kinder-Hospiz ist nicht auf die Bedürfnisse der Erwachsenen ausgelegt.

Nach dem Baustart am Mittwoch soll sich das im kommenden Jahr ändern. Denn für 2024 ist die Eröffnung des entstehenden Hospizes geplant. Rund 4,5 Millionen Euro will die Hospitalstiftung Heiliger Geist in das Hospiz investieren. Es soll auf dem ehemaligen "Anwesen Bier" entstehen. Dieses Areal hat die Stadt nach dem Tod des Künstlers Wolfgang Bier 1998 erworben.

Acht Wohnplätze geplant

Da es sich um ein stationäres Hospiz handelt, sind dort auch Wohnplätze geplant. Es sollen acht barrierefreie Gäste- oder Wohnplätze entstehen, die alle im Erdgeschoß liegen und über eine eigene Terrasse verfügen. Daneben sind Arbeitsräume, ein Speiseraum und ein Raum der Stille geplant.