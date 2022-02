Schaden-Marathon von betrunkenem Traktorfahrer

per Mail teilen

Ein betrunkener Traktorfahrer hat in Heilbronn-Horkheim einige Schäden angerichtet. Der 85-Jährige war nach Polizeiangaben in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinem Traktor unterwegs und hat dabei mehrere Unfälle verursacht. Er sei aber weitergefahren, heißt es. Der Mann beschädigte demnach unter anderem zwei geparkte Autos, einen Gartenzaun, ein Verkehrszeichen, zwei Poller und eine Parkplatzschranke. Mehrere Hinweise führten die Beamten zu dem 85-Jährigen, der in einer Straße auf seinem Traktor saß und schlief. Ein Alkoholtest ergab Stunden nach der Fahrt noch einen Wert von über 0,5 Promille.