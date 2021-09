Messerattacke bei Vergnügungspark "Horaffenland": Ermittlungen dauern an

Ein Regionalexpress ist bei Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) über mehrere Betonplatten gefahren. Die Platten wurden vermutlich von Kindern auf die Gleise gelegt. Der Regionalexpress sei am Samstagnachmittag in Richtung Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) unterwegs gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Auf Höhe Lauda-Königshofen/Unterbalbach bemerkte der Lokführer mehrere Betonplatten auf den Gleisen. Eine Schnellbremsung konnte nicht mehr verhindern, dass der Zug über die Platten fuhr. Verletzt wurde laut Bundespolizei niemand. Der Schaden am Zug wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden die Platten von drei acht, neun und zehn Jahre alten Kindern auf die Gleise gelegt. mehr...