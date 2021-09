Vergnügungspark "Horaffenland" öffnet

In Crailsheim startet am Nachmittag das "Horaffenland". Der Vergnügungspark mit rund 60 Ausstellern ist ein Alternativ-Programm zum Fränkischen Volksfest, das erneut pandemiebedingt abgesagt wurde. Bis einschließlich Sonntag lädt Crailsheim auf den Volksfestplatz ein. Doch auch das "Horaffenland" muss sich der Pandemie zumindest etwas beugen. Vor Ort gilt die 3G-Regel, Testmöglichkeiten gibt es am Eingang in der Schillerstraße. Es muss allerdings kein fester Termin gebucht werden. Bis die maximale Besucherzahl von 5.000 Gästen erreicht ist, darf man mit ausgefülltem Kontaktformular oder mit Online-Registrierung jederzeit ins "Horaffenland". Der Vergnügungspark auf dem Volksfestplatz öffnet unter der Woche um 14 Uhr bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag geht es schon ab 10 Uhr los. Der Eintritt ist frei.