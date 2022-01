Aktion "LichterGegenDunkelheit" zum Holocaust-Gedenken

Zum offiziellen Holocaust-Gedenktag werden am Donnerstag auch in der Region an verschiedenen KZ-Gedenkstätten Lichter entzündet, als Zeichen der Erinnerung und Mahnung. Unter anderem wird die Gedenkstätte am Hessentaler Bahnhof in Schwäbisch Hall ab 18 Uhr hell erleuchtet, um der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch Soldaten der Roten Armee zu gedenken. Und auch das Klinikum am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) erinnert am Donnerstag mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal neben der Klinikkirche an die Opfer des Nationalsozialismus. Allein aus der damaligen Heilanstalt Weinsberg waren 908 Patienten in die Tötungsanstalt nach Grafeneck (Kreis Reutlingen) gebracht worden. Das Euthanasieprogramm hatte am 18. Januar 1940 offiziell unter dem Decknamen T4 begonnen. Insgesamt fielen dem Ausrottungsprogramm etwa 300.000 psychisch kranke Menschen zum Opfer.