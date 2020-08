Die Sensation beim Ingelfinger Weinfest im vergangenen Jahr war perfekt: Beide Kandidatinnen hatten dieselben Punkte, so dass gelost werden musste. Nun sind Mathea Weinstock als Weinkönigin und Marleen Häfele (Foto v.r.) als Weinprinzessin wegen Corona auf die Idee gekommen, in diesem Jahr einfach die Plätze zu tauschen. Und da es im Jahr 2020 kein Weinfest und keine Wahl geben wird, wird am 14. August im Weinfass in Ingelfingen eine Mini-Zeremonie abgehalten, um beide in ihren "neuen Ämtern" zu begrüßen. Das berichtet Renate Gysin, die seit vielen Jahren zum Betreuungsteam der Weinhohheiten gehört. SWR Moderatorin Ina Beck hat mit ihr gesprochen.