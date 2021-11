Bei einem Brand in der Neubergschule in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ist am Mittwochabend ein Schaden zwischen 50.000 und 100.000 Euro entstanden. Aus noch ungeklärten Gründen war ein Müllcontainer an der Schulwand in Brand geraten. Das Feuer hatte auf die Hausfassade übergegriffen. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.