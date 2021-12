per Mail teilen

Bei einem Busbrand in Mulfingen (Hohenlohekreis) ist laut Polizei ein Schaden von einer Viertelmillion Euro entstanden. Der Reisebus eines Sportklubs war auf einem Firmengelände abgestellt und geriet dort in Brand. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt. Es befanden sich keine Personen in dem Bus.