Bei einem Brand in einem Einkaufsmarkt entstand ein Schaden von 800.000 Euro. Die angrenzenden Wohnungen sind vorerst unbewohnbar. Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Nach dem Brand am Mittwochnachmittag in einem Restposten-Markt in Leingarten (Kreis Heilbronn) schätzt die Polizei den Schaden auf rund 800.000 Euro. Kurz vor 17:30 Uhr war das Feuer gelöscht, hat eine Sprecherin mitgeteilt. Die Wohnungen in dem betroffenen Gebäude sind vorerst unbewohnbar. Laut Polizei sind die drei Bewohner vorerst bei Verwandten untergekommen. Die Stadt Leingarten möchte die Bewohner entsprechend unterstützen und für eine Unterbringung sorgen, sicherte Hauptamtsleiter Philipp Burzynski zu.

Brandursache noch unklar

Das Feuer ist am Mittag in einem "Multimarkt" ausgebrochen. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Restpostenmarkt, einen Einkaufsmarkt im Niedrigpreissegment, über dem sich auch Wohnungen befinden. Ein Mitarbeiter des Marktes und die drei Bewohner hatten das Gebäude selbständig und unverletzt verlassen können, so die Polizei. Da sich das Feuer vom Restpostenmarkt aus auf eine Zwischendecke zum Wohnhaus ausgebreitet hat, seien die einzelnen Wohnungen derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.