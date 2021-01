In Heilbronn besteht bei einigen Spielplätzen ein hoher Sanierungsbedarf. Das hat die jährliche Hauptuntersuchung ergeben. Deswegen hat der Gemeinderat jetzt ein Teilentwicklungsprogramm bis 2028 beschlossen. 155 Spielplätze, Bolzplätze und Skateranlagen gibt es in Heilbronn und viele sind in die Jahre gekommen. Bis 2028 sollen insgesamt 19 Anlagen komplett saniert werden, bei zehn reicht eine Teilsanierung und bei 17 müssen die Kombispielgeräte ausgetauscht werden. Zudem müssten auch Zäune, Fallschutzbereiche, Böschungen und Einfassungen überarbeitet oder erneuert werden. Geplant ist außerdem, künftig sogenannte Schwerpunktspielplätze für Kinder mit Behinderungen auszuweisen. Aktuell gibt es in Heilbronn 63 inklusive Spielplätze.