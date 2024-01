Heilbronn-Franken mistet aus: Starker Zulauf bei den Wertstoffhöfen

Die Wertstoffhöfe in der Region Heilbronn-Franken sind aktuell gut besucht. Viele nutzen die freie Zeit fürs Aufräumen und Aussortieren. Die Motivation ist unterschiedlich.

Von Weihnachten bis Ende Januar beobachten einige Wertstoffhöfe im Hohenlohekreis und in der Stadt Heilbronn einen höheren Andrang an den Sammelstationen für recycelbaren Müll. Als Grund nennt Martin Borgmeyer, Abfallberater bei den Entsorgungsbetrieben der Stadt Heilbronn, den Jahresvorsatz vieler Menschen, die Wohnung endlich mal auszumisten und aufzuräumen, damit das neue Jahr ordentlich starten kann. Anreiz seien auch die freien Tage zwischen den Jahren oder die Weihnachtsferien. Dann können alle mithelfen und gemeinsam entscheiden, was bleibt und was geht.

Vermehrt Elektrogeräte im Januar

Geschenkpapier und Kartonagen, aber vor allem Elektrogeräte werden in diesen Tagen besonders häufig auf die Recyclinghöfe gebracht. Die Kartons der bestellten Geschenke stapeln sich und die alten Handmixer und Küchenmaschinen, die an Weihnachten durch neue ersetzt wurden, sind jetzt Elektroschrott, der fachgerecht entsorgt werden muss, so Abfallberater Martin Borgmeyer.

Servicemarken laufen im Hohenlohekreis ab

Der Hohenlohekreis sorgt mit seinen eingeführten Servicemarken für eine ordentliche und kontrollierte Entsorgung auf den Wertstoffhöfen. Mit diesen Marken können die Einwohner Sperrmüll, Bauschutt oder Altholz in begrenzten Mengen beim Recyclinghof abgeben. Weil die Wertmarken aus dem Jahr 2023 jedoch Ende Januar verfallen, kommen jetzt viele sozusagen auf den letzten Drücker auf die Wertstoffhöfe, um die Servicemarken noch einzulösen, so der Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis, Christoph Bobrich. Daher sei die Kundenfrequenz im Januar immer besonders hoch.