per Mail teilen

In Künzelsau startet die Hohenloher Wirtschaftsmesse. Zum Auftakt ist Berufsinformationstag, Azubis können potenzielle Arbeitgeber kennen lernen. 170 Unternehmen präsentieren sich.

Auf den Künzelsauer Wertwiesen (Hohenlohekreis) dreht sich drei Tage lang wieder alles um die regionale Wirtschaft. Die beliebte Verbrauchermesse, die Hohenloher Witschaftsmesse, findet erstmalig wieder nach der Corona-Pause statt. In mehreren Zelthallen und auf dem Freigelände sind Industrie, Großhandel, Handwerk und Dienstleister vertreten. Der Messe-Freitag steht ganz im Zeichen der Ausbildung. Schülerinnen und Schüler können sich bei den Firmen persönlich informieren.

Großes Rahmenprogramm

Auch die Stadtverwaltung Künzelsau und weitere Behörden präsentieren sich an den drei Messe-Tagen. Außerdem gibt es ein Rahmenprogramm mit Fachvorträgen und einem Kinderprogramm sowie ein Gastronomiezelt mit Biergarten. Am Samstagabend steht ein Aussteller- und Netzwerkabend an.

Für den Künzelsauer Bürgermeister Stefan Neumann (CDU) hat die Hohenloher Wirtschaftsmesse einen besonderen Reiz. Hier gebe es die Möglichkeit, mit den regionalen Firmen in direkten Kontakt und ins Gespräch zu kommen. Von Start-Ups über kleine Unternehmen bis hin zu den Weltmarktführern oder "Hidden Champions" im Hohenlohekreis.

Die Hohenloher Wirtschaftsmesse ist ein Fest für die ganze Familie.

Veranstaltet wird die Messe von einer Messe-Agentur aus Kempten in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Kaufmännischen Verein Künzelsau. Die Hohenloher Wirtschaftsmesse hat jeweils bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.