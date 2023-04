Neue Hohenloher Weinhoheiten gewählt

Daniela Strecker ist die neue Hohenloher Weinkönigin. Sie überzeugte am Freitagabend eine 23-köpfige Jury in Ingelfingen. Zwei Weinprinzessinnen stehen ihr ein Jahr lang zur Seite.

In Ingelfingen (Hohenlohekreis) wurde Daniela Strecker aus Pfedelbach-Oberhöfen (Hohenlohekreis) zur 49. Hohenloher Weinkönigin 2023/2024 gewählt. Sie wird ein Jahr lang die Hohenloher Weinregion repräsentieren. Die 25-Jährige Bankangestellte stammt aus einer Weinbau-Familie und spielt seit ihrer Kindheit in der Blaskapelle Untersteinbach. Ihre zwei Mitbewerberinnen werden sie als Weinprinzessinnen unterstützen. Weinprinzessin Victoria Nicklas kommt aus Niedernhall (Hohenlohekreis), Franziska Müller aus Bretzfeld-Schwabbach (Hohenlohekreis).

Kandidatinnen mussten Jury überzeugen

Eine 23-köpfige Jury hat die drei Kandidatinnen am Freitag ausführlich befragt. Am Nachmittag fand die Fachbefragung statt. Am Abend mussten die jungen Frauen auf der Bühne in der Stadthalle Ingelfingen vor Publikum ihre Schlagfertigkeit und Spontanität unter Beweis stellen.