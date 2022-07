25. Hohenloher Weindorf eröffnet

In Öhringen (Hohenlohekreis) ist am Donnerstagabend das Hohenloher Weindorf eröffnet worden. In den vergangenen beiden Jahren musste es wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Der Startschuss fiel um 18 Uhr, eingeläutet vom Glockenschlag der historischen Stiftskirche. Bis einschließlich Montag wird auf dem Öhringer Marktplatz, rund um das Schloss und im Hofgarten gefeiert. Rund 200 regionale Weine und Sekte werden angeboten, auf drei Bühnen spielen rund 20 Bands und Musikerinnen und Musiker. Das Hohenloher Weindorf feiert in diesem Jahr Jubiläum. Es findet zum 25. Mal statt.