Das kreisweite Mehrwegsystem "Hohenlohe to go" ist gestartet. Damit soll in Zukunft Einwegmüll beim Essen verschwinden. Wer bei den bisher neun Anbietern zwischen Bretzfeld, Forchtenberg, Öhringen oder Kupferzell Essen zum Mitnehmen bestellt, kann das jetzt in einer Pfanddose bekommen. Dafür zahlen Kunden 2,50 Euro bei Getränken und fünf Euro beim Essen - Geld, das sie beim Zurückbringen wiederbekommen. Die ersten Dosen sind seit wenigen Tagen bei den Anbietern angekommen, berichtet die Wirtschaftsinitiative Hohenlohe. Darunter sind Restaurants, Weingüter und ein Biomarkt.