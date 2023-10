Schlosskirche Bad Mergentheim: Zugabe zum Hohenloher Kultursommer

per Mail teilen

Der Hohenloher Kultursommer ist offiziell vorbei. Intendant Marcus Meyer zeigt sich im Gespräch mit dem SWR zufrieden. Am Sonntag gibt es aber noch ein Konzert als Zugabe.

Zum Ende der Hohenloher Kultursommers zieht Intendant Marcus Meyer eine positive Bilanz. Mit 11.400 Besucherinnen und Besuchern habe man etwa so viele Menschen wie im letzten Jahr erreicht, bei allerdings weniger Konzerten. Zwar ist der Kultursommer offiziell beendet, am Sonntag gibt es aber in der Schlosskirche Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) noch eine Art Zugabe.

SWR4-Moderator Jens Nising im Gespräch mit dem Intendanten Marcus Meyer

Hohenloher Kultursommer soll auch jüngeres Publikum erreichen

50 Spielstätten, 63 Konzerte, 106 Solisten und Ensembles, mit diesen Zahlen wirbt die Kulturstiftung Hohenlohe für den Hohenloher Kultursommer. 14 Konzerte seien ausverkauft gewesen, erzählt Intendant Meyer weiter, der seit zehn Jahren die Veranstaltungsreihe leitet. In dieser Zeit habe er auch versucht, mit Crossover-Projekten oder mit der Reihe Weltmusik ein jüngeres Publikum anzusprechen. So gebe es mittlerweile Konzerte, die so vor 20 Jahren nicht stattgefunden hätten, da ist er sich sicher. Die Planungen für die Spielzeit 2024 laufen bereits auf Hochtouren, noch vor Weihnachten soll das Programmheft erscheinen.

Haydns "Die Schöpfung" als Zugabe

Zuvor findet am Sonntagabend in der Schlosskirche in Bad Mergentheim aber noch ein letztes Konzert statt. Dieses war ursprünglich der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen und wird jetzt nachgeholt. 60 Chorknaben und ein 35-köpfiges Orchester und Solisten führen "Die Schöpfung" von Joseph Haydn auf. Das Oratorium sei auch eine Schöpfung der Musik selbst, freut sich Meyer.