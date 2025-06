per Mail teilen

Bei den Hohenloher Fruchtsäften wird ein neuer Investor gesucht. Im Mai musste das Traditionsunternehmen vorläufige Insolvenz anmelden. Seither sind 20 Mitarbeitende in Sorge.

Seit Mai läuft bei der Hohenloher Fruchtsäfte GmbH in Schwäbisch Hall die Suche nach einem neuen Investor auf Hochtouren. Aufgrund finanzieller Probleme durch hohe Erntepreise war das Unternehmen in Schwierigkeiten geraten. Die Inhaberin Teresa Heller sagte dem SWR am Dienstag, dass man bei der Suche nach einem neuen Investor zwar noch keinen entscheidenden Schritt weiter sei, es gebe aber einige Interessenten. Die rund 20 Mitarbeitenden seien verunsichert, sagt sie.

Insolvenz bei Hohenloher Fruchtsäften: Gehälter bis Ende Juli gesichert

Die Gehälter sind laut Teresa Heller zunächst bis zum 30. Juli gesichert und kommen von der Agentur für Arbeit. Bis zu diesem Zeitpunkt müsse auch die Entscheidung fallen, ob es ein reguläres Insolvenzverfahren gebe. Derzeit werde die finanzielle Situation vom vorläufigen Insolvenzverwalter täglich geprüft. Das akutelle Geschäft laufe jahreszeitbedingt gut, so Heller. Auch die Mitarbeitenden seien sehr engagiert.

Vor rund vier Wochen hatte die Hohenloher Fruchtsäfte GmbH vorläufige Insolvenz anmelden müssen. Als Hauptursache nannte Teresa Heller damals die zu hohen Preise für die Ernte.

Hohenloher Fruchtsäfte: Zu hohe Preise für die Apfelernte brachte das Traditionsunternehmen in finanzielle Schieflage. Jetzt bangen rund 20 Mitarbeitende um ihren Job. SWR

Teure Äpfel: Schwäbisch Haller Traditionsunternehmen in der Krise

Die Ernte sei "unfassbar teuer" gewesen im vergangenen Jahr, sagte Teresa Heller.

Es gab zwar in der Region Äpfel. Aber um überhaupt Äpfel zu bekommen, musste man halt die entsprechenden Marktpreise bezahlen.

Vorläufiger Insolvenzverwalter bei den Hohenloher Fruchtsäften ist Renald Metoja aus Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis). Zusammen mit seinem Kollegen Marco Fromm wälzt er täglich die Akten und Rechnungen. Der Betrieb im Unternehmen läuft derweil regulär weiter. Für viele Menschen rund um Schwäbisch Hall gehören die Flaschen der Hohenloher Fruchtsäfte GmbH zum Alltag.