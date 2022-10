Hohenloher Fridays for Future bei Großdemo in Stuttgart

Die Initiative Hohenlohe for Future folgt am Samstag dem Aufruf zur Großdemonstration in Stuttgart für mehr Zusammenhalt und Solidarität in der Energiekrise.

Sozialverbände, Gewerkschaften und Umweltorganisationen demonstrieren auf dem Stuttgarter Schlossplatz für Klimaschutz und soziale Sicherheit. Auch die Initiative Hohenlohe for Future ist dem Aufruf gefolgt. Gefordert wird unter anderem der schnellere Ausbau erneuerbarer Energien.

Erneuerbare Energien gegen die Krise

Strom und Wärme müssen für alle Menschen bezahlbar sein, fordert auch die Hohenloher Parents for Future Aktivistin Priscilla Reinauer. Wäre der Ausbau erneuerbarer Energien nicht immer wieder über die Jahre ausgebremst worden, so Reinauer, wäre Deutschland heute nicht in der Energiekrise. Es müsse dringend ein Umdenken stattfinden denn, "Klimaschutz ist auch immer Menschenschutz".

"Man muss von dem Gedanken weg, dass Klimaschutz eine Luxusleistung ist."

Hürden für erneuerbare Energien abbauen

Es sei noch immer zu schwer, erneuerbare Energien an den Start zu bringen, moniert die Hohenloher Parents for Future Aktivistin. Die Hürden seien zu groß. Noch immer seien die Steuern zu hoch. Auch die Genehmigungen, um den Bau von Windkrafträdern zu ermöglichen, brauche viel Zeit. Die Förderungen von fossiler Energie müsse endlich gestoppt und in die erneuerbaren Energien gesteckt werden, so Priscilla Reinauer weiter.

Hohenloher for Future auf der Klimademo in Stuttgart SWR

Millionen Menschen vor großen Herausforderungen

Die Liste der Forderungen an die Politik ist lang. Auch die Übergewinnsteuer sowie die Abschaffung der Schuldenbremse sind Thema auf der Großdemonstration in Stuttgart. Im Fokus stehen das Klima und die immer größer werdenden Herausforderungen der Menschen in Zeiten explodierender Heiz- und Lebenshaltungskosten.