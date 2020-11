per Mail teilen

Der Hohenlohekreis will im kommenden Jahr bei falsch befüllten Mülltonnen verstärkt Gebühren erheben. Das geht aus einer Drucksache hervor, über die am Nachmittag der Kreistag in Neuenstein entscheiden soll. Geht es nach dem Landratsamt, dann wird bei zu vielen Störstoffen im Biomüll eine zusätzliche Restmüll-Leerung fällig. Das soll auch bei einer überfüllten Restmülltonne gelten, dazu kommt noch eine Verwaltungsgebühr. Hauptpunkt der Kreistagssitzung sind allerdings nicht die Zusatzgebühren für Müllsünder, sondern die neuen Abfallgebühren. Sie sollen im Hohenlohekreis im kommenden Jahr unterm Strich geringfügig sinken.